Università a Crotone. Esultano FenImprese e Provincia: “ci siamo!”

Nel pomeriggio di venerdì 21 luglio alla Cittadella regionale si è svolto il secondo tavolo tecnico. Seduti al tavolo il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto col gruppo di lavoro di tecnici, presente anche il presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari forte della delega positiva di quasi tutti i comuni della provincia, che sta seguendo l’intero progetto dagli albori.

Si è discusso della necessità di accelerare il percorso che dovrebbe vedere l’apertura, da qui a breve, dei corsi (in presenza) di Medicina a Crotone dell’Università Link Campus una delle migliori università italiane private.

"L’idea - si legge in una nota di Fenimprese - come ormai nota da uno studio di FenImprese ha visto Link Campus subito sposare il progetto. Dopo la presentazione dei corsi e la costituzione di un comitato gli attori coinvolti si sono subito messi in moto per l’attuazione del programma.

Nel mese di maggio si era tenuto il primo incontro durante il quale però erano emerse criticità riguardo una serie di aspetti finanziari e afferenti alle risorse umane e alle professionalità. Al tavolo è stata così spiegata l’esperienza dell’UniCamillus, ateneo privato laziale esclusivamente dedicato alle scienze mediche. esempio che evidentemente ha fatto centro. L’università a Crotone, insomma, si può fare.

Ora la Regione provvederà ad esprimere parere positivo, a seguire si attenderà il parere del Comitato regionale di coordinamento delle Università e poi l’iter proseguirà".