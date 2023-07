Crotone, escherichia coli fuori controllo: scatta il divieto di balneazione

Nuovo divieto di balneazione nel mare di Crotone. L'amministrazione comunale ha infatti reso noto di aver ricevuto l'esito delle analisi svolte dall'Arpacal lungo il tratto di costa verso Capo Colonna, dove in un caso è stata appurata un'elevata concentrazione di Escherichia Coli, con valori ben al di sopra della norma.

Le analisi, svolte lo scorso 23 luglio presso un canalone di scolo delle acque piovane in prossimità di una nota struttura turistica, non hanno lasciato spazio ad interpretazioni: in 100 millilitri d'acqua sono stati stimati 7000 UFC di batteri fecali, quando il limite massimo stimato per l'incolumità dei bagnanti non dovrebbe superare i 5000.

L'ente ha dunque diramato il divieto di balneazione - il secondo della stagione - finché i risultati dei test sulle acque non rientrino nei limiti previsti.