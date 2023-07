Vibo Valentia, gli eventi da non perdere assolutamente

Ci sono posti che incantano e lasciano senza parole e uno di questi è proprio Vibo Valentia. Situata nella bellissima regione della Calabria, la città offre a chiunque la visiti un mix tra divertimento, cultura e gastronomia, permettendo di poter trascorrere i propri giorni di vacanza in totale relax.

Da Vibo Valentia, si può godere della vista panoramica sulle Isole Eolie e sullo Stretto di Messina, partecipare a festival di musica ed arte, degustare le prelibatezze locali in pittoresche trattorie, o esplorare i sentieri naturalistici e le rovine storiche della regione.

Quest'estate, la città offre un calendario di eventi tanto ricco quanto variato, che attrae visitatori da ogni angolo del paese e non solo. Nell'articolo seguente, vi presenteremo un'analisi dettagliata degli eventi in programma a Vibo Valentia. Pronti a scoprire questa perla calabrese?

Gli eventi in programma

Nel periodo estivo Vibo Valentia si anima, grazie ai turisti e ai cittadini che affollano la città calabrese. In particolar modo, ci sono tantissime festività e sagre a cui poter partecipare per respirare la tradizione di quei posti. C’è una festa che attira sempre moltissime persone, ovvero “La Giornata del Contadino” che, quest’anno, si tiene il 3 agosto a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, a pochi chilometri da Tropea. Qui, si potranno gustare le pietanze tipiche del luogo, con le massaie che si sfidano, dividendo i quartieri in fazioni in cui ognuno prepara un piatto.

Dal 16 al 17 agosto, invece, sul lungomare di Joppolo, in provincia di Vibo Valentia, andrà in scena “La Notte Bianca Con Gusto”. Anche qui, ci saranno stand che offriranno a chiunque lo voglia prodotti gastronomici di ogni tipo, si parte dalla pizza a forno a legna, per poi passare al fritto misto di pesce, birra artigianale, cocktail, tavolozza di prodotti tipici, fino ad arrivare al tartufo artigianale, caramelle e dolciumi, crêpe alla nutella, zucchero filato, il classico panino con la salsiccia, pitta chjina , cornetti caldi, rosticceria, ciambelline e tanto altro. Oltre a ciò, sarà possibile godere di un intrattenimento divertentissimo, con spettacoli di luci, danzatrici, trampolieri, sfilate e molto altro ancora. Insomma, è un’esperienza da vivere!