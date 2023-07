Carenze igieniche e pescato non tracciato, sanzioni a ristoratore del litorale gioiese

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro, nel reggino, in collaborazione con i militari della Guardia Costiera e del Sian dell’Asp di Palmi, hanno svolto un importante servizio di controllo sulla sicurezza alimentare in alcuni esercizi commerciali e della zona arrivano rilevare delle carenze igienico-sanitarie in un ristorante, a causa delle quali al titolare sono state elevate delle sanzioni amministrative e delle prescrizioni da adempiere entro dieci giorni.

Un’altra sanzione, da 1500 euro, gli è stata invece comminata dopo a causa del ritrovamento di 130 kg di prodotti ittici non tracciabili, che sono stati ovviamente sottoposti a sequestro.

La polizia fa sapere che i controlli nelle attività commerciali del litorale gioiese continueranno anche nelle prossime settimane per assicurare il rispetto delle normative igienico-sanitarie ed ambientali.