Avis, giornata di donazione a Steccato di Cutro: raccolte 23 sacche di sangue

Come ogni anno, l’Avis Comunale di Cutro ha organizzato una giornata di raccolta di sangue presso la frazione di Steccato, che è stata anticipata da una serata info-promozionale svoltasi il 26 luglio scorso, durante la quale sono stati donati ai più piccoli dei palloncini con il logo dell’associazione, mentre ai grandi è stato distribuito del materiale informativo sull’importanza del dono.

La giornata, che viene inserita per far fronte alla carenza di sangue nei mesi estivi, si è svolta sabato 29 luglio. L’autoemoteca dell’Avis ha sostato presso il Bar Tabacchi Park Jonio di via Mare Jonio.

Le sacche prelevate sono state 23 su 28 partecipanti, due i nuovi donatori. Il Presidente Giovanni Apa e tutto lo Staff dell’Avis ringraziano i donatori per aver adempiuto al gesto nonostante il caldo, rinunciando ad una bella giornata di mare.

Un ringraziamento all’impeccabile lavoro dell’equipe medica composta dal Dottore Mario Rocca, dal tecnico Pasquale Maltese e dagli infermieri Gennaro Prestinice, Rocco Catalano e Biagio Montaruli.

In ultimo, si ringrazia il Bar Tabacchi di Carmine e Salvatore Errico e il loro staff, per aver ospitato la giornata e per aver offerto, come ogni anno, la colazione ai donatori, al personale sanitario e a quello Avisino.

I prossimi appuntamenti con la raccolta del sangue dell’Avis di Cutro sono sabato per sabato prossimo, 5 agosto, nei locali della scuola dell’infanzia G. Da Fiore a Le Castella; giovedì 10 e domenica 27 agosto presso la sede di Cutro in Piazza Umberto I.