L’Avis di Crotone raccoglie ventisei sacche di sangue

Si é tenuta domenica 26 gennaio una giornata di raccolta del sangue organizzata dall' Avis comunale di Crotone presso la parrocchia San Paolo. L'iniziativa ha permesso di raccogliere ventisei sacche.

Il Presidente Ermelinda Rita Gaetano e tutto lo Staff dell’Avis ringraziano i donatori per aver adempiuto al nobile gesto e i parroci che hanno messo a disposizione i locali per il ristoro dei donatori. Si ringraziano inoltre coloro che hanno preso parte alla raccolta e quelli che pur essendosi recati presso l'autoemoteca Avis per problematiche varie non hanno potuto donare.

"Ringraziamo anche tutti coloro che hanno dato una mano alle operazioni di raccolta, i ragazzi del servizio civile dell'Avis, nonché tutta l’equipe medica per il loro impeccabile lavoro. L’invito che rivolgiamo è quello di andare a donare sempre e soprattutto perché il bisogno di sangue non va mai in vacanza!”, commenta l'associazione.

"Il dono più bello, a volte sta nel più piccolo dei gesti. Grazie di cuore a tutti i donatori di sangue, che rispondono solerti ai nostri appuntamenti dimostrando la vicinanza alle persone meno fortunate che necessitano di questo prezioso liquido", conclude.