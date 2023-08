Calcio, Serie D. Assestato il management del Castrovillari 2023/2024

Il Castrovillari Calcio ufficializza il gruppo manageriale che guiderà la squadra nella prossima stagione di Serie D tra vecchie e nuove conoscenze

Il nuovo Direttore Generale è Giovanni Ferrante, con esperienza in squadre dell’hinterland cosentino; il Responsabile dell’Area Tecnica è Andrea Musacco, già capitano del castro nel passato recente.

Conferme per quanto concerne il Direttore Sportivo che è Ciccio Molino, così come il Club Manager che si conferma Giovanni De Santo; idem per il Responsabile della Sicurezza interna che è Aldo Martina.

Il gruppo che si occuperà del management è già a lavoro e nelle prossime ore sarà ufficializzato lo staff tecnico.