Calcio, Serie D. A Castrovillari arriva il centrocampista Clemente Crisci

Per la prossima stagione sportiva di Serie D il Castrovillari Calcio si è assicurato le prestazioni di Clemente Crisci, classe 2002, centrocampista duttile, casertano di nascita, piede destro, cresciuto calcisticamente nella Salernitana, con tanta esperienza nel Settore Giovanile granata.

Successivamente passa in prestito nell’ACR Messina, dove conquista la vittoria del Campionato di Serie D, poi ancora nel Sanfeliciana e Bisceglie, sempre in Serie D, lo scorso anno in Serie C al Taranto, poi nel mercato invernale va al Pomigliano.