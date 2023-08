Catanzaro. Pizzicato con la marijuana, arrestato

I carabinieri della Stazione di Catanzaro Principale hanno tratto in arresto un 54enne del capoluogo con l’accusa di detenzione di stupefacenti finalizzata a successiva attività di vendita.

In particolare, i militari hanno fermato l’uomo, già colpito da una misura cautelare per fatti simili e sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, e hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare, trovandolo in possesso di poco più di 35 grammi di marijuana che era suddivisa in vari incarti e mezzo grammo di marijuana e materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente. Il 54enne è stato sottoposto ai domiciliari così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.