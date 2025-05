Nello zaino gli scovano due chili d’hashish, tre giovani in manette

Sono stati beccati dai carabinieri con circa due chili di hashish, già suddivisi in dosi, che tenevano nascosti in uno zaino, e ovviamente sequestrati in attesa di accertamenti più approfonditi.

Inevitabile l’arresto in flagranza, dunque, per tre giovani di Catanzaro, che devono ora rispondere del reato di detenzione ai fini della successiva vendita di sostanze stupefacenti.

A fermarli sono stati i militari della stazione Bellamena, durante un servizio di controllo del territorio effettuato nel capoluogo di regione.

Al termine dell’udienza di convalida il Gip presso il Tribunale cittadina, su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini, ha convalidato il loro arresto disponendo per due di loro i domiciliari.