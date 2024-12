Dalla finestra lancia quasi un chilo e mezzo di coca, finisce in carcere

Circa un chilo e trecento grammi di cocaina, suddivisa in cinque involucri in cellophane termo-sigillate, oltre ad un bilancino di precisione e a del materiale per il taglio e confezionamento della sostanza, sono stati trovati in casa di un 49enne di Lamezia Terme, pe il quale sono dunque scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

A scovare la droga i carabinieri della compagnia cittadina, in particolare della Radiomobile, che hanno eseguito una perquisizione a casa dell’arrestato e dove quest’ultimo avrebbe anche tentato di disfarsene lanciandola dalla finestra. Il “pacchetto” è stato però immediatamente recuperato dai militari che avevano già cinturato la zona.

Secondo i carabinieri l’ingente quantitativo di coca, se fosse arrivato sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre centocinquanta mila euro.

Il Gip del Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini, ha poi convalidato l’arresto stabilendo a carico dell’indagato la misura cautelare in carcere.