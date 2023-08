Controlli a Catanzaro. Due arresti e tre denunce per vari reati

Proseguono i controlli straordinari del territorio da parte Carabinieri di Catanzaro, soprattutto nei fine settimana e con un’attenzione particolare rivolta dei ai luoghi della movida oltre che sulle principali arterie stradali.

In questo contesto, in tutto il weekend scorso, sono state controllate oltre trecento persone e cento veicoli; tre invece i soggetti deferiti in stato di libertà e due quelli arrestati in esecuzione pena.

Nel dettaglio, la Radiomobile ha denunciato due 40enni, uno di Montauro e l’altro di Simeri Crichi, e un 33enne di Carlopoli, poiché sorpresi nel capoluogo nonostante fossero gravati da un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore e della durata di tre anni;

A Lido un 66enne del posto è stato arrestato poiché colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catanzaro dovendo espiare la pena residua di 7 mesi e 28 giorni per reati in materia di smaltimento illecito di rifiuti.

I carabinieri di S. Maria hanno invece tratto in arresto un 58enne del posto colpito anch’egli da un ordine di carcerazione dovendo espiare la pena residua di 10 mesi e 2 giorni per vari reati.

I militari della Radiomobile di Catanzaro e della Stazione di Squillace hanno segnalato alla Prefettura, per inosservanza della normativa sugli stupefacenti, quattro persone trovate con eroina e marijuana. Sequestrati poco più di 5 i grammi di stupefacenti.

I Carabinieri del capoluogo, insieme al personale dell’Arpacal che ha eseguito le misurazioni fonometriche, hanno constatato che una nota discoteca del litorale ed un altro locale sempre dell’area avevano violato i limiti sonori previsti dalla normativa. È stato interessato il Comune per l’emissione delle relative sanzioni amministrative che vanno dai 400 a 2000 euro cadauna.

Diversi anche gli accertamenti che hanno portato a misure cautelari in materia di violenza di genere. In particolare: a Tiriolo è stato eseguito un divieto di avvicinamento nei confronti di un 44enne del posto ritenuto responsabile di diversi maltrattamenti, consistenti in vessazioni e minacce, ai danni della moglie.

I militari della Stazione di Catanzaro Principale hanno eseguito un divieto di avvicinamento nei confronti di un 46enne del posto accusato anch’egli di diversi maltrattamenti verbali e vessazioni ai danni della ex consorte.