Tre natanti in difficoltà nel crotonese, messe in salvo una decina di persone

Un fine settimana movimentato per gli uomini della Guardia Costiera di Crotone, chiamati a soccorrere una decina di persone. Il primo intervento venerdì pomeriggio, 11 agosto, quando a circa 2 miglia da Steccato di Cutro, una imbarcazione in difficoltà per una grave avaria al motore, con quattro persone a bordo, ha richiesto aiuto chiamando il numero blu 1530.

Sul posto è intervenuto subito il mezzo veloce della Guardia Costiera dislocato nel porto di Le Castella, che ha soccorso i diportisti e consentito di condurre nello stesso porto anche l’unità da diporto.

Nella giornata di ieri, invece, domenica 13 agosto, si sono registrati due distinti interventi; in mattina, ancora a Steccato di Cutro, un canoista si è allontanato insieme al figlio quando sono peggiorate le condizioni meteomarine ed è stato necessario assisterlo fino rientro in spiaggia.

Nel tardo pomeriggio, invece, a circa 3 miglia da Catanzaro Lido, la Sala Operativa di Crotone ha coordinato il soccorso ad una unità da diporto con a bordo quattro persone e che è stata interessata da un principio di incendio con la conseguente avaria del motore e degli impianti di navigazione.

Sul posto è intervenuta una unità veloce della Guardia Costiera, dislocata a Catanzaro Lido, che dopo aver prestato la prima assistenza ha consentito che l’imbarcazione in difficoltà arrivasse in porto.