Rovito: Assonanze Mediterranee, da stasera tre serate all’insegna della musica

Al via da oggi, domenica 20 agosto, la seconda edizione di “Assonanze Mediterranee” che si svilupperà in tre serate, fino a martedì 22 agosto, ed avrà come scenario il meraviglioso e storico Chiostro dell’ex Convento di Rovito, oggi sede del Municipio.

Ogni sera, alle 21.30, andrà in scena, attraverso il linguaggio universale della musica, un vero e proprio connubio tra le diverse culture e tradizioni che identificano ed esprimono le peculiarità delle terre bagnate dal Mare Nostrum di cui la Calabria e Rovito sono parte.

“E’ un progetto culturale e non un semplice evento di spettacolo – afferma il vicesindaco ed assessore alla Cultura, Antonella Magnelli - che esprime la mia volontà, condivisa dal sindaco Giuseppe De Santis e dall’intera Amministrazione Comunale, di promuovere e valorizzare, attraverso la musica le diverse culture e tradizioni che identificano le terre bagnate dal Mediterraneo. L’idea è di ricreare, ricordando il passato, un dialogo tra queste differenti, seppur simili, civiltà al fine di affermare tra esse una nuova intesa per una rinascita collettiva e complessiva dei popoli mediterranei”.

“Con questo intento – aggiunge - le tre serate di Assonanze avranno per protagoniste musiche e canti che raccontano gli intrecci e le contaminazioni delle sponde bagnate dal Mediterraneo, richiamando atmosfere antiche e sempre nuove. Con Assonanze Mediterranee, Rovito e la sua comunità lanciano un messaggio chiaro e netto che protende alla riscoperta delle nostre radici consapevoli che solo ricordando il passato potremo vivere con consapevolezza il presente e proiettarci nel futuro con maggiore forza e determinazione”.

“Assonanze Mediterranee – conclude il vicesindaco Antonella Magnelli - è stata premiata dal Ministero del Turismo e dalla Regione Calabria, che hanno ritenuto il progetto meritevole di finanziamento. Di ciò sono particolarmente orgogliosa!”.

Enzo e Lorenzo Mancuso saranno i protagonisti della prima serata, stasera alle 21.30 al Chiostro Comunale. Compositori e polistrumentisti di riconosciuto valore, i fratelli Mancuso si esibiranno nel concerto “Un Canto Essenziale” che fu l’evento di spicco, qualche anno fa, di “Agrigento Estate” nella meravigliosa Valle dei templi e che rappresenta un viaggio nella memoria musicale e poetica della Sicilia.

Lunedì 21 agosto, sempre alle 21.30 al Chiostro Comunale, I virtuosi italiani delle corde, Carlo Aonzo e Riccardo del Prete, renderanno un omaggio appassionato e sincero a Rudy Cipolla, mandolinista di fama internazionale tra i più apprezzati ed affermati negli Stati Uniti anche nella sua veste di compositore italoamericano di indiscutibile valore.

Le chitarre battenti del duo Loccisano-De Carolis chiuderanno la seconda edizione di Assonanze Mediterranee, martedì 22 agosto alle ore 21.30 al Chiostro del Comune di Rovito.

Il duo musicale, di straordinaria professionalità, inserito nella Official Selection Of Showcase Artists del prestigioso Womex 23, il più grande music expo mondiale che ospita le migliori diversità musicali e culturali internazionali, proietta Assonanze Mediterranee nei circuiti nazionali ed internazionali, tra gli appuntamenti musicali più importanti di questa estate 2023.