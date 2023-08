Ravenna, Guardia Giurata calabrese sventa furto a portavalori

Era appena tornato dalle ferie Davide Marsella, la guardia giurata di 48 anni originaria della Calabria ma da tempo ormai residente a Cesena e che ha ventato un colpo che stava per consumarsi all’esterno di commerciale Gallery di viale Gramsci a Ravenna.

Il tutto è accaduto velocemente, ieri mattina, nel piazzale del centro: tre malviventi col viso coperto parzialmente da delle mascherine anti Covid entrano in azione, la guardia giurata avverte che sta per accadere qualcosa quando li ha visti seduti in un’auto. Poi, due di loro sono scesi per dirigersi verso il mezzo del portavalori, un furgoncino utilizzato per trasferimenti di denaro di importo minore, e cercare di mettere le mani sui sacchi di soldi contenuti all’interno.

Appena hanno messo le mani sulla maniglia del mezzo, però, la guardia giurata ha impugnato la pistola mettendo in fuga i malintenzionati che si sono subito diretti verso l’auto dove li attendeva il terzo complice.

Sulla vicenda - coordinati dal Pm di turno della Procura Locale, Angela Scorza, - indagano i carabinieri che hanno già acquisito le immagini della videosorveglianza.