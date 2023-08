Calcio, Serie C. Il Crotone in anticipo a Catania. Zauli: “match di primo livello”

La trasferta in Sicilia segna il primo impegno ufficiale del Crotone che si ripresenta ai nastri di partenza del campionato di Serie C con l’esperienza del mancato ingresso alla finale dei play-off per l’accesso in serie B. Ora, la sfida è fare uscire ciò che di meglio c’è nella nuova rosa, per riprendere il ruolo di leader, come nel campionato precedente.





di Giuseppe Romano

La “rivoluzione” c’è stata, seguendo alla lettera le linee stabilite dal presidente, Gianni Vrenna: azzeramento dei parametri alti di alcuni stipendi, costante che avrebbero determinato una parabola discendente sul futuro della Società rossoblù.

Obiettivo centrato! Molte “qualità” individuali sono state trasferite su altre squadre, ricostruendo la rosa con nuovi elementi di caratteristiche diverse, senza togliere certezze a mister Zauli, impegnato anche in questo campionato a dare alla squadra lo straordinario carisma che i tifosi vogliono per riprendere a sognare.

L’Ezio Scida ha già registrato le voci di quelli che affolleranno la Corva Sud. È avvenuto tutto durante l’allenamento a porte aperte allo stadio: suono di tamburi, fasce rossoblù, incitamenti, tanto entusiasmo e scroscianti applausi, hanno scandito la loro presenza e ciò che desiderano da questo campionato.

Lamberto Zauli, confermato alla guida dello “Squalo”, ha recepito il messaggio e non si tira indietro, anche se “è prematuro parlare di un gruppo sano”.

L’analisi da fare è sulla qualità dei calciatori andati via, su quella di coloro che sono rientrati con i nuovi innesti e sui punti deboli che daranno tanto da lavorare.

“In questa squadra sono diversi i giocatori di qualità fisiche, morali e con la voglia di dimostrarle. La capacità dello staff tecnico è di esaltare questi valori. Crediamo di dare alla squadra l’identità che la gente si aspetta: propositiva in attacco, vogliosa di vincere e imporre il proprio gioco. Spero di raggiungere questo obiettivo già da questo primo confronto al Massimino col Catania, altra squadra ambiziosa”.

L’elenco dei giocatori su cui il mister pitagorico confida è abbastanza lungo e si affida a queste ultime ore di mercato per un maggiore potenziamento del gruppo, nei vari ruoli.

Catania-Crotone aprono il campionato di serie C, girone C, con anticipo rispetto a tutte le altre formazioni: “Si tratta di un match di primo livello, considerate le ambizioni e il passato di entrambe le formazioni, con alta qualità degli schieramenti”.

Zauli è ottimista e si aggrappa alle incoraggianti indicazioni raccolte in Coppa Italia contro la Cremonese. Nello schieramento contro i siciliani, in porta non ci sarà Dini (squalificato), che sarà sostituito da D’Alterio.

Non trapela nessuna preoccupazione. La maggiore attenzione, da parte della tifoseria crotoniate, è rivolta su Tumminello, Gomez, Tribuzzi, Rojas e D’Ursi, che dovrebbero fare la differenza in fase offensiva.

Una linea che certamente richiama alla prudenza il tecnico sulle ripartenze del Catania, non certo rasserenanti: “Sappiamo che inizieremo con una partita molto difficile”.

Anche Luca Tabiani è fiducioso del suo Catania: “Contro il forte Crotone faremo una grande partita”.

Gli osservati speciali saranno: Sarao Dubickas, Popovic e Di Carmine, sempre sorprendenti.

I CONVOCATI

Catania: non pervenuti

Crotone: 2 Papini, 3 Giron, 5 Bove, 6 Gigliotti,7 D’ursi, 8 Felippe, 9 Gomez, 10 Petriccione, 12 Lucano (Gk), 14crialese, 17 Bruzzaniti, 18 Loiacono, 19 Tribuzzi, 20 Rojas, 21 Leo, 22 D’alterio (Gk), 24 Giannoti, 28vitale, 29 Cantisani, 30 Vuthaj, 36 Spaltro, 44 Martino (Gk), 77 Pannitteri, 93 Tumminello. Squalificato: Dini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Catania (4-3-3): Bethers; Castellini, Curado, Mazzotta, Rapisarda; Ladinetti, Rizzo, Rocca; Chiricò, Di Carmine, Bocic. All. Luca Tabiani.

Crotone (4-2-3-1): Dini; Spaltro, Papini, Bove, Giron; Vitale, Felippe; D’Ursi, Rojas, Tribuzzi; Tumminello. All. Zauli.

L’ARBITRO

Il direttore di gara sarà Simone Galipò della sezione di Firenze; assistenti: Marco Toce della sezione di Firenze e Simone Piazzini della sezione di Prato. Quarto ufficiale di gara Fabrizio Pacella della sezione di Roma 2.

Galipò ha due precedenti con il Crotone: Crotone-Juve Stabia 1-0 e Crotone-Foggia 1-1- Campionato C 2022-2023.

DOVE VEDERLA

La gara Catania-Crotone valevole per il campionato serie C, girone C, anticipo della 1ma giornata in programma Venerdì 1° settembre, ore 19.45, allo stadio “Massimino” di Catania, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick.