Sambiase, perde il controllo della moto e sbatte ad una rotonda: morto carabiniere

Non ce l'ha fatta il trentaseienne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Sambiase di Lamezia Terme: l'uomo, un carabiniere in servizio presso la stazione di Sant'Eufemia, è deceduto questa mattina nell'ospedale di Catanzaro dove era stato ricoverato d'urgenza.

Un incidente drammatico avvenuto nella tarda serata di ieri presso la rotatoria del Bivio Bagni, proprio all'ingresso di Sambiase. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era a bordo della propria moto quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per scontrarsi contro la rotatoria.

Immediato l'intervento del personale medico del 118, giunti sul posto assieme a Polizia e Carabinieri. Viste le gravi condizioni del malcapitato, è stato subito trasferito presso l'ospedale del capoluogo per un delicato intervento chirurgico.

Al momento indagano le forze dell'ordine per far luce sull'esatta dinamica del sinistro, che non ha coinvolto altri mezzi e persone.