Perde il controllo dell’auto e si ribalta: un ferito a Catanzaro Lido

Un uomo è rimasto ferito, questa mattina, a seguito di un incidente stradale avvenuto a Catanzaro Lido, in località Torrazzo. Per motivi ancora in fase di accertamento, l'uomo avrebbe perso il controllo della propria auto finendo per accappottarsi sulla strada.

Immediato l'intervento del personale medico del 118, che giunto sul posto ha estratto il malcapitato dal veicolo: non avrebbe riportato ferite gravi ma è comunque sotto osservazione. La Polizia ha eseguito i rilievi del caso per cercare di far luce sull'accaduto.