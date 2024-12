Scontro tra due auto a Catanzaro Lido, un ferito estratto dall’abitacolo

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina è intervenuta su viale Crotone, nel quartiere marinaro di Catanzaro, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due vetture, una Volkswagen UP ed una Fiat 600.

Nel sinistro è rimasto ferito in modo lieve il conducente della Fiat, che bloccato dentro l’abitacolo è stato estratto dal mezzo e affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza il sito e le vetture. Disagi si sono registrati per la circolazione mentre sul posto è intervenuta la polizia locale per quanto di competenza.