Scontro tra un’auto e un’Ape, tre ruote ribaltato: conducente in ospedale

Un incidente stradale avvenuto stamane lungo la statale 106, su viale Crotone, a Catanzaro Lido, ha causato il ferimento di uno dei conducenti coinvolti.

Il sinistro ha difatti interessati due mezzi, un motocarro Ape Piaggio ed un’auto, una Opel Astra. A seguito dell’impatto il tre ruote si è ribaltato e per estrarre l’autista, rimasto bloccato nell’abitacolo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, giunti sul posto dal distaccamento di Sellia Marina.

I pompieri hanno difatti rigirato il mezzo, rimettendolo su strada, per poi recuperare il malcapitato ed affidarlo quindi al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il suo successivo trasferimento in ospedale. Dopo di ciò si è provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area interessato, evitando anche che si potesse innescare un incendio per del carburante che si è sversato sulla carreggiata.

Sul posto anche la Polizia di Stato e la Polizia locale per gli adempimenti di competenza. Sulla statale, nel tratto dove è avvenuto l’incidente, si è transitato su una singola corsia sino al termine delle operazioni di soccorso.