Maxi blitz antimafia: decine d’indagati in tutt’Italia, per 81 scattano le manette

È scattato alle prime ore della mattinata di oggi un imponente blitz antimafia che sta potando all’esecuzione di 84 misure cautelari emesse nei confronti di altrettante persone.

In ventinove sono quelle per cui si sono spalancate le porte del carcere, mentre per cinquantadue sono stati disposti gli arresti domiciliari e per tre l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’operazione, chiamata in codice “Maestrale-Carthago”, come l’inchiesta già scattata nel maggio scorso (QUI), eseguita dai Carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia sta vedendo in azione in diverse regione italiane oltre seicento militari coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata dal Procuratore Nicola Gratteri.

