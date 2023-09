Ruba reliquia di San Francesco di Assisi, arrestato pregiudicato Lametino

La Chiesa di Santa Chiara a Lamezia Terme

Si sarebbe introdotto nella Chiesa di Santa Chiara, in via Felice Scalzo, a Lamezia Terme, ed una volta dentro ha danneggiato il raccoglitore delle offerte dei fedeli per poi darsi alla fuga a bordo di una bicicletta elettrica.

È accaduto nel pomeriggio di mercoledì scorso, 6 settembre, e sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato cittadina che, acquisite le prime informazioni dai Frati Missionari e dai presenti, hanno accertato che l’uomo, oltre a danneggiare la cassetta delle elemosine, aveva portato via la preziosa reliquia di San Francesco d’Assisi, di valore inestimabile, contenente parte delle ceneri del Santo, che era custodita in una teca esposta all’adorazione dei fedeli nella navata della chiesa, ed una teca porta “particole”.

Raccolte le testimonianze dei presenti e visionate le immagini della videosorveglianza della zona, i poliziotti hanno acquisito altre indicazioni che si sono rivelate particolarmente utili per il prosieguo delle investigazioni.

Da qui sono infatti partiti alla ricerca del presunto autore del furto, che si è conclusa in breve tempo con l’identificazione di un 50enne pregiudicato del posto (F.G. le sue iniziali), intercettato e sorpreso su una bici elettrica in una via del centro cittadino, e somigliante alle descrizioni dell’ignoto ladro.

L’uomo è stato sottoposto ad un accurato controllo, nel corso del quale è stato trovato con la preziosa “Reliquia di I grado delle ceneri di San Francesco d’Assisi”, così detta perché contenente parti direttamente riconducibili al Santo, del porta “particole”, oltre che di vari attrezzi atti allo scasso.

Pe il 50enne inevitabile l’arresto in quasi-flagranza per furto pluriaggravato continuato, poi convalidato. L’uomo è stato così messo ai domiciliari mentre la reliquia è stata sequestrata e, al termine delle indagini, sarà restituita ai frati della Chiesa di Santa Chiara.