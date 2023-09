Moda, musica e ambiente si incontrano al CamigliatelloFashionNight

Tutto è pronto a Camigliatello Silano per accogliere, tra le bellezze dell’anfiteatro di Piazza Misasi, la prima edizione del CamigliatelloFashionNight, evento a sostegno dell’ambiente promosso dal comune di Spezzano della Sila e da Marino Anzani Ciliberti, presidente dall’associazione di moda e spettacolo Fantasy.

La serata-evento ha come obiettivo assegnare un riconoscimento alle più incisive personalità che, negli anni, si sono distinte per il loro impegno a tutela dell’ecosistema.

Conduttrice della serata Stefania Conte, talentuosa artista calabrese. Ad intrattenere musicalmente il pubblico, Ciccio Pisani, cover di Gianni Morandi.

Tra i premiati: Eugenio Celestino, Presidente della Pro Loco di Camigliatello Silano, Filippo Capellupo, Presidente UNPLI, Ilario Treccosti, Direttore Parco Nazionale della Sila, Michele Affidato, noto orafo crotonese, Francesca Mirabelli, Presidente Associazione Mare Pulito, Carmine Ardolino, Presidente Associazione NapoliCulturalClassic, Saverio Caracciolo, FotoVideoReporter, Deborah Valente, Ceo Valentour, e Salvatore Monaco, Sindaco di Spezzano della Sila.

Ad arricchire l’evento con la loro arte Michele Affidato, orafo di fama internazionale; il fashion designer Claudio Greco, i tessuti della storica bottega Celestino di Longobucco e Giovan Battista Odoardi, noto giovane attore pronto ad interpretare “Il cantico delle creature” di San Francesco d’Assisi.

Il talento e l’arte degli ospiti non poteva non sfociare in inedite performance ispirate al tema della serata. Il maestro orafo Affidato ha già selezionato alcuni dei suoi migliori gioielli, Claudio Greco è pronto a stupire il pubblico con un mix delle sue migliori creazioni, dagli abiti bianchi al prêt-à-porter, mantenendo sempre l’originalità e l’eleganza che lo contraddistinguono. Non mancherà un défilé del laboratorio d’arte tessile Celestino di Longobucco, un omaggio alla cultura che genera la moda.