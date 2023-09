Si era sottratto a provvedimento di espulsione, rintracciato e rimpatriato

Nella tarda mattina di ieri, un cittadino straniero, convocato dal personale della Questura di Vibo Valentia, si è arbitrariamente allontanato, dandosi alla fuga, poco prima che gli venisse notificato il provvedimento di espulsione a seguito di un rigetto della richiesta di protezione internazionale.

Per l’uomo sono scattate, quindi, le immediate ricerche da parte delle pattuglie della Polizia, che lo hanno rintracciato nel tardo pomeriggio nei pressi di un supermercato e accompagnato in Questura.

Allo stesso, pertanto, è stato notificato il provvedimento che ha determinato il suo accompagnamento questa mattina presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri siciliano, per il successivo rientro nel paese d’origine.