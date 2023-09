Avrebbe ucciso la fidanzata in Svezia: a giudizio anziano calabrese

Il Tribunale di Imperia

Ci sarebbe una vera e propria svolta in un cold case rimasto dimenticato per molti anni. Salvatore Aldobrandi, settantatreenne originario di San Sosti, nel cosentino, ma residente da tempo a Sanremo, è stato tratto in arresto su disposizione del gip di Imperia per l'omicidio della sua fidanzata avvenuto il 13 novembre del 1995.

L'uomo, al tempo, viveva in Svezia, nella città di Linkoping, e si frequentava con una ventunenne, Sargonia Dankha, di origini irachene ma naturalizzata svedese.

Questa sparì improvvisamente nel nulla, ed il suo corpo non fu mai ritrovato. Motivo per cui all'uomo sono contestati i reati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e soppressione di cadavere.

Sarebbero decine i testimoni pronti a prendere parte al processo direttamente dalla Svezia, forse in videoconferenza. Al momento, in attesa della convalida delle modalità, l'uomo resta in carcere.