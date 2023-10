Furti d’auto nel catanzarese, arrestata coppia di pregiudicati

Due persone sono state arrestate con l'accusa di furto aggravato di veicoli, a seguito di un'indagine svolta dai Carabinieri della stazione di Gasperina con il coordinamento della Procura di Catanzaro. Si tratta di una coppia del posto - composta da un 41enne e da una 57enne - già nota alle forze dell'ordine e legata da vincoli di parentela.

L'ultimo episodio sarebbe avvenuto nei giorni scorsi proprio a Gasperina, dove la coppia, nottetempo, sarebbe riuscita a rubare un furgone parcheggiato in strada. Inoltre, l'uomo sarebbe coinvolto in almeno un altro furto, avvenuto in località Calalungo di Montauro, dove è stata rubata un'auto.

Raggiunti e fermati, i militati hanno tratto in arresto entrambi. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Siano mentre la donna è stata posta ai domiciliari.