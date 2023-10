Sanità. Simona Carbone alla Dulbecco di Catanzaro, a Crotone arriva Antonio Brambilla

Simona Carbone e Antonio Brambilla

Simona Carbone è il nuovo commissario straordinario della Renato Dulbecco di Catanzaro, l’Azienda ospedaliera universitaria nata dalla fusione del Mater Domini e del Pugliese Ciaccio del capoluogo di regione.

Il decreto di nomina è stato firmato ieri, venerdì 6 ottobre dal presidente della Regione e commissario ad acta per la sanità, Roberto Occhiuto e dal sub commissario Ernesto Esposito, acquisito il parere favorevole, come prevede la normativa, del rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovambattista De Sarro.

Carbone finora commissario straordinario dell’Asp di Crotone, prende il posto lasciato vacante da Vincenzo La Regina che si è dimesso alcuni pochi giorni fa per andare a ricoprire l’incarico di direttore sanitario dell’Asl 6 di Roma.

Come stabilisce il Dca firmato dal governatore, la neo commissaria straordinaria della “Dulbecco” resterà ancora e contemporaneamente in carica nell’azienda sanitaria pitagorica fino al prossimo 22 ottobre.

Il suo posto a Crotone sarà poi assunto da Antonio Brambilla, che negli anni ha guidato l’Azienda unità sanitaria locale di Modena, è stato poi commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera universitaria di Modena, e direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Alessandria, solo per ricordare gli ultimi incarichi.

Nella sua carriera tante esperienza tra l’Emilia Romagna, il Piemonte, la Lombardia e Roma, dove è stato membro del Cda dell’Aifa ed esperto per la Conferenza delle Regioni.

“Simona Carbone ha fatto benissimo alla guida dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone e sono certo che porterà anche a Catanzaro, nel suo nuovo ruolo di commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria ’Renato Dulbecco’, professionalità, competenza ed entusiasmo” così ha commentato la nuova nomina il presidente Occhiuto, precisando come per sostituirla all’Asp crotonese sia stata individuata “una personalità di assoluto spessore, una vera eccellenza della sanità italiana, un manager che saprà dare un grande contributo alla nostra Regione”.

Occhiuto ha poi voluto ringraziare “di cuore” Vincenzo La Regina, “un manager - ha detto - che ha dedicato tanti anni della sua vita professionale alla nostra Regione, servendola con correttezza e abnegazione. Una persona di qualità e dalle spiccate doti organizzative e umane della quale conserverò sempre un ottimo ricordo”.