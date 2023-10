Crotone. Riparazione di una condotta, niente acqua fino al pomeriggio: ecco dove

Una riparazione urgente alla condotta di via Veneto rende necessaria la sospensione del servizio idrico in alcune vie della città di Crotone: le aree interessate dall’interruzione sono dunque via Veneto, via 1° Maggio, Via Torino, via 25 Aprile, via Bologna e via dei Mille.

Lo comunica la Congesi, il consorzio che gestiste il servizio idrico nel capoluogo, facendo sapere che l’erogazione riprenderà nel pomeriggio di oggi.