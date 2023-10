Crotone, rottura più grave del previsto: acqua mancherà fino a notte

La rottura di una condotta lungo Via Vittorio Veneto a Crotone non è stata ancora riparata, ed anzi sarà necessario chiudere il serbatoio di Vescovatello basso per ultimare l'intervento. Lo rendono noto i tecnici della Congesi, all'opera sul posto da questa mattina.

La chiusura del serbatoio però provocherà ulteriori disagi nelle zone già a secco da questa mattina, che rimarranno senz'acqua almeno fino a tarda notte (salvo ulteriori complicazioni).

Interessate dal disagio le aree di: Via Cutro, Fondo Gesù, Acquabona, San Francesco, Via Vittorio Veneto, Via Torino, Piazza Pitagora, Via Poggioreale (e traverse), Corso Messina, Via Cristoforo Colombo e Via Regina Margherita.