Una ragazza rumena è stata ferita con un’arma da fuoco in piazza Valdesi, nel centro storico di Cosenza. La donna, che non verserebbe in pericolo di vita, è stata soccorsa e trasportata nel pronto soccorso dell’ospedale dell’Annunziata, dov’è attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione. Sulla vicenda hanno avviato le indagini gli uomini della Squadra Mobile della questura cittadina.