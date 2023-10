Insulti ed ingiurie durante la partita, la Questura di Vibo emette quattro Daspo

Quattro persone sono state sottoposte a Daspo per i prossimi due anni: lo ha deciso la Questura di Vibo Valentia, a seguito dei disordini avvenuti nel corso del match tra la U.S. Vibonese Calcio e l'A.S.D. Castrovillari, valevole per il campionato di Serie D. Si tratta di due maggiorenni e di due minorenni.

Nel dettaglio, un gruppo di tifosi si è avvicinato, nel corso della partita, alla balaustra della curva adiacente al settore ospiti, iniziando ad urlare insulti ed ingiurie contro la tifoseria del Castrovillari. Circostanza che ha fatto scattare l'intervento della Polizia, per ripristinare la calma ed allontanare le due tifoserie, impedendo ogni sorta di violenza.

Sul posto sono stati svolti rapidi accertamenti al fine di individuare i più facinorosi. Grazie anche all'impiego delle immagini di videosorveglianza, sono stati individuati i quattro tifosi che, con i loro comportamenti, avrebbero potuto turbare l'ordine pubblico. Per tutti il questore ha disposto il divieto di partecipare ad eventi sportivi per i prossimi due anni.