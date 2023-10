Rende, pizzicato con quasi cinque chili di droga in casa. Finisce in carcere

Nella giornata di ieri, martedì 17 ottobre, durante controlli fortemente voluti dal Questore della provincia di Cosenza, nella zona universitaria di Rende, la Squadra Volanti ha ispezionato un appartamento del posto.

Gli agenti, appena entranti nell’abitazione, hanno subito notato delle buste in cellophane su un tavolo contenente sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione.

Nel prosieguo della perquisizione è stato rinvenuto uno scatolo nascosto con dell'altra droga e una busta, vicino ad un vaso di vetro, con dentro cocaina e mille capsule di gelatina trasparente, destinate a contenere la sostanza.

In tutto sono stati sequestrati di 4,7 chili di marjuana, 36 grammi di cocaina e circa 100 grammi di hashish. L'uomo, un 33enne del posto è stato tratto in arresto, su richiesta della locale Procura coordinata dal Procuratore Mario Spagnuolo, e trasferito in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.