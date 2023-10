Potenziamento linea ferroviaria, Minasi (Lega): “Nuove prospettive di crescita”

Tilde Minasi

"Gli investimenti in Infrastrutture e Trasporti in Calabria aumentano e ci regalano nuove bellissime prospettive di sviluppo e crescita". Così la Senatrice della Lega, Tilde Minasi, a commento dell’intervento su un importante snodo della linea ferrata calabrese, programmato e finanziato da Rete Ferroviaria Italiana per i prossimi mesi.



"Le ultime novità a riguardo arrivano da RFI, che ha appena annunciato un bando da oltre 165 milioni di euro per il potenziamento della linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido, consentendo di velocizzarne la percorrenza fino a 140 km orari, grazie a rettifiche del tracciato e all’elettrificazione dell’intera tratta. Una eccellente notizia per l’intera Calabria" afferma ancora.



"Oltre a portare nuova occupazione i lavori, che partiranno una volta chiusa la gara per la progettazione esecutiva e per la loro realizzazione, avranno una ricaduta importantissima sull’economia del territorio, sia tirrenico che jonico, quest’ultimo particolarmente penalizzato finora dai tempi proibitivi necessari, allo stato, per raggiungerlo" ribadisce in conclusione. "Ringrazio, dunque, Rete Ferroviaria italiana per questo nuovo fondamentale investimento, augurandomi che i vincitori dell’appalto operino al meglio per portarlo a termine in tempi brevissimi".