Il Sottosegretario Frassinetti in visita ai laboratori del plesso Santoni di Crotone

Il Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti ha incontrato la stampa e gli studenti, visitando i laboratori del plesso Santoni sito in Via Gioacchino da Fiore a Crotone.

Diversi gli argomenti trattati dal rappresentante di Governo, come quello della settimana corta che è stata una sperimentazione proprio della scuola visitata questa mattina, autorizzata dal ministero e che a suo dire potrebbe dare buoni risultati.

Ha poi spaziato sulla nuova piattaforma digitale "che è a disposizione i docenti, gli studenti, ed i genitori" ha detto, "che è un applicativo migliorativo, che fa parte del progetto sull'innovazione digitale tecnologica".

Ha toccato, poi, il sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito il tema sempre attuale della dispersione scolastica, che "colpisce soprattutto il Sud e che bisogna frenare il fenomeno con dei progetti personalizzati nelle scuole".

La Frassinetti, poi, è stata sollecitata sul fronte del Dimensionamento scolastico, ed ha sottolineato che si tratta di "un’eredità dello scorso Governo ed una missione del Pnrr che il governo ha dovuto rispettare nella scorsa legge di bilancio".

Ha rassicurato, però, sul fatto che "le scuole non chiuderanno, anche attraverso l’utilizzo di correttivi, evitare lo spopolamento, per cercare di far fronte al calo demografico previsto in 1.400.000 studenti in meno nei prossimi anni".

Sui tagli di bilancio ha ricordato che "era da molto tempo che i docenti e il personale amministrativo, il personale Ata non aveva un aumento di stipendio così com’è stato con il rinnovo del contratto".

Ha tracciato, poi, un bilancio positivo sul primo anno di governo e sul bilancio del del Governo Meloni, sottolineando, a suo dire, l'autorevolezza internazionale del Paese.

Inoltre, sul versante dell’edilizia scolastica e della sicurezza nelle scuole, la sottosegretaria ha rammentato che "il governo con l'Agenda Sud sono stati stanziati i fondi per un'innovazione delle scuole, ma soprattutto per una messa a norma".

Infine, sul personale di sostegno nelle scuole ha detto che "l'obiettivo è aumentare il loro numero, ma, si è già garantita la continuità didattica cercando di far modo che restino i docenti che seguono gli studenti con disabilità".