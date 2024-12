Crotone. Ic Papanice Alfieri: Christmas Concert all’auditorium Pertini-Santoni

L’orchestra scolastica dell’Ic Papanice Alfieri si esibirà il prossimo 19 dicembre, alle 16.30, all’auditorium Pertini-Santoni per il Christmas Concert. Per la prima volta suoneranno insieme tutti gli alunni che frequentano i percorsi ad indirizzo musicale nelle sedi Alfieri, Margherita e Papanice.

Il nuovo istituto comprensivo, divenuto realtà dal primo settembre, in seguito al dimensionamento scolastico, raccoglie un’utenza molto vasta, che dal centro arriva in periferia. A renderlo noto la stessa scuola.

"L’idea della manifestazione - continua la nota - è nata, proprio, a seguito del dimensionamento della rete scolastica che ha visto l’unione di queste tre realtà esistenti in un istituto unico: l’Ic Papanice Alfieri, diretto dalla Ds Franca Gisella Parise.

La musica quale linguaggio di comunicazione e mezzo aggregante è stata uno degli strumenti per dare concretezza alla nuova realtà scolastica.Grazie a questa unione è nato, dunque, un nuovo sodalizio musicale che conta al suo interno 75 strumentisti, studenti dell’Ic Papanice Alfieri, che daranno vita ad un grande concerto di Natale, una preziosa occasione per scambiarsi gli auguri di buone feste e che rappresenta un momento di condivisione e amicizia.

Le tipologie strumentali coinvolte sono: violino, violoncello, fagotto, corno, flauto, clarinetto, pianoforte, chitarra, fisarmonica. I docenti impegnati nell’evento sono:Simone de Vivo, Margherita Russo, Pierluigi Riccio, Fabian Porto, Luca Campana, Stefania Giorgio, Giuseppe Scavelli, Rosa Franco, quest’ultima anche coordinatrice dei percorsi ad indirizzo musicale, Michele Catalano, Salvatore Fittante, Tommaso Biafora, Adrian Gagliardi, Erica Esposito.

Sono stati mesi impegnativi quelli di preparazione al concerto sia per gli alunni che per le famiglie che hanno dimostrato grande disponibilità nell’accompagnare i propri figli seguendo un calendario molto fitto. Il supporto dei genitori è stato di fondamentale importanza per la riuscita dell’evento.

Coordinatrice dei lavori ed ideatrice del progetto è la docente Rosa Franco. Nel corso del concerto del prossimo 19 dicembre saranno eseguiti 9 brani: Inno alla gioia, Stille Nacht, Tu scendi dalle stelle, White Christmas, Home alone, Jingle bell rock, The first Noel, Dock the halls, Jingle Bells. Al Christmas concert si accederà tramite invito".