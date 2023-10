Furgone sospetto in centro a Cosenza: denunciato un 40enne

Continuano incessanti i servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato sotto il coordinato della Questura a Cosenza. Nella giornata di ieri, personale della Squadra Volante interveniva in una nota piazza del centro cittadino in quanto era giunta una segnalazione riguardo la presenza di un furgone sospetto.

Gli agenti giunti sul posto constatavano che il veicolo era acceso con il finestrino lato guida completamente infranto, e che non vi era alcuna traccia del conducente. Prontamente si faceva intervenire personale del locale gabinetto della Polizia Scientifica che, durante i rilievi oltre a rinvenire un borsello con documenti, trovava 5 telefoni cellulari, 1 tablet nonché una bustina in cellophane termosaldata contenente sostanza stupefacente risultata essere cocaina.

Da approfonditi controlli si riusciva a risalire al proprietario del mezzo che veniva successivamente rintracciato presso il locale pronto soccorso, ove era giunto a seguito di stato confusionale causato da assunzione di sostanze stupefacenti. Il predetto, dopo essere stato sottoposto alle cure del caso, veniva denunciato.

Da ulteriori controlli sono state identificate 170 persone, 2 stranieri sono stati accompagnati in Questura per regolarizzare la propria posizione sul territorio Nazionale, e due soggetti sono stati denunciati in quanto, a seguito di perquisizione personale, venivano trovati in possesso di un coltellino di tipo svizzero e un involucro di sostanza stupefacente di tipo cocaina.