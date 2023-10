Maltrattamenti in famiglia a Siderno, scatta l’arresto per un 34enne

Avrebbe maltrattato per anni sia la madre che la nonna, minacciandole (anche di morte) ed arrivando al punto di picchiarle: per questi motivi è finito in carcere un trentaquattrenne di Siderno, già noto alle forze dell'ordine, e denunciato dalla stessa madre a seguito dell'ennesimo episodio violento.

La donna ha raccontato come il figlio, nel corso del tempo, fosse arrivato a perpetrare dei comportamenti violenti anche nei confronti dell'anziana nonna, portatrice di handicap. L'ultima aggressione, a danno della madre, le ha provocato la frattura di un femore e di una spalla.

Gli agenti di Polizia del commissariato di Siderno, al termine delle indagini svolte, hanno così dato seguito a quanto disposto dal gip-gup del Tribunale di Locri, che ha disposto l'arresto per maltrattamenti in famiglia ed il trasferimento per direttissima in carcere.