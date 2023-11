Cosenza, non si ferma al posto di blocco ma viene fermato poco dopo: arrestato

Anziché fermarsi all'alt per un controllo stradale, ha aumentato la velocità nel tentativo di eludere gli agenti, ma è stato fermato poco dopo e tratto in arresto. Questo l'epilogo di un servizio di controllo del territorio svolto dalla Polizia a Cosenza, volto al contrasto dello spaccio e del traffico di droga.

Proprio gli agenti della Squadra Volante, dopo aver segnalato alla vettura di fermarsi per un controllo, hanno notato come l'uomo alla guida non solo non interrompeva la marcia, ma anzi aumentava la velocità, sfrecciando accanto al posto di blocco.

Ne è subito nato un inseguimento lungo una nota via del centro cittadino, durato poche centinaia di metri. Il veicolo infatti - guidato da un soggetto pluripregiudicato e già noto alle forze dell'ordine - è stato fermato poco dopo, e lo stesso conducente si è subito mostrato insofferente al controllo.

Non c'è voluto molto per scoprirne il motivo: a seguito di una perquisizione l'uomo è stato trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina. Circostanza che ha fatto scattare una perquisizione presso la sua abitazione, dove sono stati rinvenuti ulteriori 40 grammi di droga (nascosti in varie stanze e mobili di casa) ed un bilancino di precisione.

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari presso la sua abitazione.