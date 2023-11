Crotone, Napolitano (FdI) denuncia: “Topi girano ancora per i licei”

"Nel corso delle ultime due settimane di ottobre diverse sono state le segnalazioni relative alla presenza di topi nei pressi delle scuole del quartiere Acquabona ed anche all’interno del Liceo Scientifico Filolao di Crotone, la ASP si è inizialmente limitata ad installare delle trappole per catturare gli intrusi ponendole lungo i corridoi e nei pressi dei bagni con un effetto alquanto lugubre considerata la presenza di quasi 1.200 persone tra studenti e personale scolastico. Soltanto durante il ponte del 1 e 2 novembre la provincia ha inviato la derattizzazione dell’edificio".

Lo ricorda, in una nota, Gianluigi Napolitano, responsabile provinciale scuola e istruzione di Fratelli d'Italia. Che prosegue: "ma evidentemente qualcosa non ha funzionato visto che ancora i topini scorrazzano tranquilli tra i banchi in pieno giorno (come si evince da un video che sta girando in questi giorni sui social). Saranno intolleranti al veleno o forse bisognava prima bonificare l’esterno dell’edificio? Anzi direi degli edifici. Si perché essendo confinanti è probabile che i topini siano anche al Lucifero (Ragioneria) e al Barlacchi (IPSIA)".

"Del resto basta farsi un giro attorno ai tre edifici scolastici per rendersi conto del totale abbandono dell’intero quartiere Acquabona. Ad esempio l’edificio dell’ex Istituto Magistrale, a pochi passi, ormai fatiscente e decadente è diventato una vera e propria discarica. Il marciapiede che conduce alle scuole praticamente non esiste e la vegetazione cresce rigogliosa tutto intorno adornata di rifiuti di ogni genere. Non va poi dimenticato che in zona vivono anche numerose famiglie in abitazioni poste al livello della strada e quindi maggiormente soggette a “invasioni”. Non pensiamo sia corretto né salutare abbandonare queste persone al fai da te" prosegue Napolitano. "Il problema Topi non è quindi limitato solo alle scuole, ma interessa tutto il quartiere e siamo certi che i cittadini che vi abitano sarebbero felici di vedere un maggiore interesse della pubblica amministrazione verso di loro anche quando non siamo sotto elezioni".

"Inutile qui elencare le possibili conseguenze che potrebbero subentrare se qualche studente, docente, personale scolastico o cittadino residente in zona particolarmente sensibile entrasse in contatto con escrementi o urina di topi di certo bene non gli farebbe. La richiesta che FdI rivolge è quindi chiara: bonificare l’intera zona limitrofa alle scuole effettuare una massiccia derattizzazione e sanificazione sia all’esterno che all’interno, eliminare le erbacce, ripristinare la strada che conduce all’ingresso posteriore del Liceo invasa da erbacce e rifiuti. Allargare la sanificazione a tutto il quartiere. Insomma rendere l’ambiente piu’ dignitoso sia per gli studenti sia per i cittadini che vi abitano" afferma in conclusione. "Attendiamo speranzosi un immediato intervento, intanto si profila un imminente manifestazione degli studenti del Liceo Filolao davanti alla Provincia".