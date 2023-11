Crotone. Funghi e alimenti sconosciuti in Piazza Mercato, multato venditore abusivo

Alcuni controlli amministrativi eseguiti alle attività che vendono prodotti alimentari in Piazza Mercato a Crotone hanno portato a sanzionare il titolare di una di queste che è risultato non solo non avere l’autorizzazione ma che avrebbe commercializzato prodotti ortofrutticoli e funghi senza tracciabilità.

L’intera merce esposta, circa 300 kg di prodotti commestibili ed altri 23 non commestibili, tra i quali 13 kg di funghi senza alcuna tracciabilità, per un valore complessivo di circa 800 euro, è stata sottoposta a sequestro amministrativo. I prodotti edibili sono stati devoluti ad una associazione di volontariato, gli altri sono stati ovviamente distrutti.

Altre sanzioni sono scattate da parte del personale del Sian in quanto l’attività è risultata essere senza Scida e delle autorizzazioni previste per la vendita di funghi freschi spontanei.

I controlli sono stati eseguiti dalla Squadra Amministrativa della Divisione Pasi della Questura di Crotone, insieme al personale del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, del Nucleo Carabinieri di Petilia Policastro e, appunto, a personale dell’Azienda sanitaria provinciale.