Gravi violazioni alla sicurezza, nave portoghese detenuta nel porto di Gioia Tauro

Prosegue senza soluzione di continuità l'attività di Psc, il Port State Control, svolta dagli ispettori della Capitaneria di Gioia Tauro per garantire il rispetto degli standard di sicurezza internazionali e comunitari delle navi straniere che approdano nello scalo calabrese.

È in questo contesto che durante un’ispezione effettuati agli iniziai di questo mese, una nave battente bandiera portoghese è stata detenuta in porto a causa di gravi violazioni delle norme di sicurezza.

Gli ispettori hanno accertato infatti una serie di problematiche strutturali, carenze nella sicurezza antincendio e nelle condizioni di vita a bordo che mettevano a rischio sia l'equipaggio che l'ambiente marino circostante.

Successivamente alla detenzione, è stato necessario un intenso lavoro, protrattosi per 10 giorni per consentire alla nave di riprendere la navigazione, a seguito del ripristino delle condizioni di sicurezza e della conformità alle norme internazionali e comunitarie in materia.

Finora sono state effettuate ben 107 ispezioni dall'inizio dell'anno, dimostrando l'impegno costante della Guardia Costiera a tutela della sicurezza marittima.

La tempestività delle ispezioni e le misure correttive imposte hanno evitato potenziali situazioni di pericolo, consentendo alle navi e ai loro equipaggi di riprendere il mare in totale sicurezza, garantendo il rispetto degli elevati standard di sicurezza marittima che ogni nave approdata è tenuta a rispettare.