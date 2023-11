Turismo dai paesi nordici. Amici del tedesco incontrano docenti svedesi

Parcheggio della speranza presso aeroporto Crotone, Loris Rossetto e Pino Blasco, ass. Amici del tedesco

“Goteborg – Crotone, suggerimenti per favorire l’incoming di turisti dai paesi del Nord Europa” è il titolo di un interessante incontro che si terrà giovedì 16 novembre alle ore 18 presso il locale Chilling, sul Lungomare di Crotone, in via Interna Marina 44 (di fronte la passerella).

Un gruppo di professori e studenti svedesi del Ginnasio turistico e commerciale “Aniariagymnasiet” di Goteborg fornirà utili suggerimenti per incrementare il turismo dei paesi nordici a Crotone.

Gli ospiti svedesi saranno accolti dai saluti di benvenuto di Maria Bruni, assessore al turismo del Comune di Crotone e da Ornella Pegoraro, Ambasciatrice Erasmus+, scuola /educazione adulti.

L’evento è organizzato dall’associazione Amici del tedesco (guidata dal presidente Loris Rossetto) e dalla cooperativa sociale One. Gli svedesi stanno iniziando a scoprire Crotone, oltre a loro, altre persone di paesi nordici trovano Crotone come luogo ideale dove poter trascorrere le vacanze.

L’evento di giovedì sarà un utile momento di confronto per capire come poter aumentare i flussi di turisti dal Nord Europa verso la città di Pitagora, soprattutto nel fuori stagione.