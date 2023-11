Alimenti e bevande anche a chi non è socio: sanzionato circolo privato a Montauro

Il titolare di un circolo privato di Montauro è stato sanzionato dai Carabinieri a seguito di un controllo. Lo rendono noto i militari della stazione di Gasperina, che nei giorni scorsi hanno svolto una serie di controlli assieme ai Nas di Catanzaro.

Nel corso delle attività, è stato notato come il suddetto circolo fosse intento a servire alimenti e bevande a qualsiasi avventore, indipendentemente se fosse socio o meno. Un "leggerezza" che costituisce un illecito, in quanto in questo modo il circolo svolge attività di pubblico esercizio. Una verifica all'interno dei locali ha poi permesso di appurare delle carenze igienico-sanitarie.



Per tali motivi, è stata elevata una sanzione complessiva di 6 mila euro, seguita da una sospensione delle attività per almeno 10 giorni.