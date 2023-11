Omicidio e maltrattamenti, arrestato a Reggio Calabria un fuggitivo ucraino

È stato individuato e fermato a Reggio Calabria un fuggitivo di nazionalità ucraina su cui pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall'Interpol nell'ottobre del 2022. Il giovane, appena ventottenne, è accusato di omicidio e maltrattamenti.

Da giorni la Questura di Reggio Calabria era sulle sue tracce, in quanto risultato alloggiare presso una struttura ricettiva in pieno centro. Tuttavia, i controlli svolti dalla Polizia non avevano permesso di individuarlo sul posto, motivo per il quale sono stati svolti dei controlli a più ampio raggio.

Il giovane è stato identificato e fermato poco dopo nella vicina Piazza San Marco, dopo essere stato individuato dagli agenti delle Volanti. Immobilizzato e perquisito, è stato trovato in possesso di una carta d'identità polacca - successivamente rivelatasi falsa - e di un passaporto ucraino.

Terminate le formalità di rito, è stato arrestato ed è ora in attesa dell'espatrio.