Crotone, sequestrati oltre 500 chili di frutta e verdura venduti abusivamente

Ancora un sequestro alimentare a Crotone, dove gli agenti della divisione Pasi della locale Questura assieme ai colleghi della Polizia Locale hanno individuato e sanzionato un venditore abusivo di frutta e verdura. L'attività è stata individuate durante una serie di controlli svolti assieme al Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza e dell'Asp, e dedicati proprio alle rivendite di prodotti alimentari.

Nel corso delle attività è stata così individuata un'attività priva di qualsiasi autorizzazione, posizionata su suolo pubblico abusivamente. Gli agenti hanno così sequestrato l'intera merce esposta - parliamo di circa 562 chili di prodotti ortofrutticoli - che per buona parte (circa 489 chili) è stata dichiarata idonea al consumo umano e dunque donata ad associazioni caritatevoli del territorio.

Discorso diverso invece per il titolare dell'attività, che è stato sanzionato per la vendita abusiva e per l'occupazione indebita di suolo pubblico.