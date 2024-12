Sicurezza agroalimentare, sequestrata a Crotone quasi mezza tonnellata di prodotti

Circa 400 chili di prodotti alimentari di varia natura sono stati sequestrati, nei giorni scorsi, dai finanzieri della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone, che hanno svolto una serie di controlli assieme al servizio veterinario dell'Asp presso attività di rivendita di prodotti ittici.

La merce era venduta alla clientela senza alcuna tracciabilità e senza etichettatura, e per tanto in piena violazione delle normative vigenti. Oltre al sequestro alimentare, sono state elevate sanzioni per oltre 8 mila euro.

Come spiegano i finanzieri, i prodotti rapprensentavano non solo un potenziale rischio per la salute dei consumatori, ma anche una pratica di concorrenza sleale ed un possibile danno ambientale. Motivi che spingono le fiamme gialle a proseguire i controlli, sopratutto in vista delle festività natalizie.