Proseguono i controlli sulla filiera ittica crotonese: multati pescatori e ristoratori

Proseguono con maggiore intensità le attività di controllo lungo l'intera fascia costiera del crotonese, svolte dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia Costiera, impegnate in operazioni di vigilanza anche per quanto riguarda la filiera ittica. Nei giorni scorsi, in particolare, sono stati sanzionati dei pescatori ed un ristoratore, per differenti motivi.

I pescatori sono stati sanzionati per aver sforato i limiti della pesca al riccio di mare: nel primo caso, ad Isola Capo Rizzuto, un singolo pescatore sportivo è stato trovato con ben 275 ricci, mentre a Crotone due pescatori (sorpresi tra l'altro in piena area marina protetta) sono stati trovati con altri 100 ricci. Tutti gli esemplari (375 in totale) erano ancora in vita, e sono stati dunque liberati nuovamente in mare.

Discorso diverso invece per un ristoratore del crotonese, nella cui attività sono stati trovati oltre 12 chili di prodotti ittici non tracciati. I prodotti sono stati sequestrati, mentre il ristoratore è stato sanzionato per 1.500 euro. Sanzionati anche i pescatori con verbali da mille euro per aver sforato il numero di ricci pescabili (50 al giorno).