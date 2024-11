Minimarket abusivo a Mesoraca: sequestrati e distrutti 130 chili di alimenti

Un piccolo punto vendita di prodotti alimentari completamente abusivo è stato scoperto, nei giorni scorsi, a Mesoraca, a seguito di una serie di controlli svolti dagli agenti sul territorio.

Qui, insospettiti da un inspiegabile via vai di gente da un magazzino senza alcuna insegna, hanno deciso di intervenire per scoprire cosa stava accadendo.

All'interno del vano sono stati rinvenuti dei prodotti alimentari - frutta, verdura, funghi e uova - senza alcuna tracciabilità, esposti alla vendita come se nulla fosse. Complessivamente sono stati sequestrati 130 chili di cibo, per un controvalore, se venduti, di quasi 500 euro.

Successive analisi svolte dall'Asp hanno inoltre etichettato il tutto come "non edibile", per cui l'intera derrata è stata consegnata alla Polizia Locale di Mesoraca per lo smaltimento. Sanzionata, infine, la "titolare" dell'attività abusiva, denunciata a piede libero anche per il mancato possesso della licenza di vendita.