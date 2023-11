Fumogeno durante Crotone-Turris: Daspo per cinque tifosi, in due inibiti per 10 anni

Cinque Daspo sono stati emessi dal questore di Crotone a carico di altrettanti giovani tifosi di Torre del Greco che durante la gara tra la formazione pitagorica e la Turris, valevole per il campionato di Lega Pro, Girone C, disputato il 10 settembre scorso allo stadio Ezio Scida, all’interno della curva nord destinata alla tifoseria ospite hanno acceso dei fumogeni.

Per questo, i supporter campani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone dalla Digos che, anche grazie alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza dell’impianto, elaborate dalla Polizia Scientifica, ha ricostruito l’episodio ed individuato i responsabili. Da qui ne è scaturita la relativa istruttoria della Divisione di Polizia Anticrimine che si è conclusa con la predisposizione della misura.

A due tifosi della Turris è stato irrogato il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di dieci anni, con obbligo di presentazione all’Autorità di Polizia per cinque anni: una misura “pesante” scaturita dal fatto che agli stessi era già stato notificato un provvedimento simile dal Questore di Napoli. Per altri tre tifosi, il provvedimento ha previsto il divieto di accesso per un anno.