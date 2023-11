Crotone, spunta un nuovo borsello pieno di droga in via Acquabona: sequestrato

I servizi continui delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, impegnate, oltre che nell’attività di prevenzione di controllo del territorio, anche in quella di contrasto allo spaccio di stupefacenti, ha consentito di procedere ad un altro sequestro nel quartiere Acquabona, la principale piazza di spaccio del capoluogo, interessato recentemente da una operazione antidroga della Squadra Mobile e pertanto luogo di continui controlli.

Lo stupefacente, 20 grammi di cocaina e 27 di hashish, è stato rinvenuto all’esterno di una abitazione, occultato in una intercapedine all’interno di un borsello ove vi era anche un bilancino elettronico di precisione intriso di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. Il materiale è stato sequestrato, al momento, a carico di ignoti, per cui sono in corso le relative indagini, con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per l’individuazione dei soggetti responsabili dell’attività di detenzione al fine di spaccio.

Si tratta del secondo caso nel giro una settimana: un rinvenimento analogo era stato effettuato anche pochi giorni fa (LEGGI).